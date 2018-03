Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! - Urlaub mit Aparthotels Adagio

Der 16. Dezember stand ganz unter dem Motto: APARTHOTELS ADAGIO – STAY, LIVE, ENJOY! Zusammen mit Aparthotels Adagio verschenkten wir zwei Übernachtungen (Freitag bis Sonntag) inklusive Frühstück, für zwei Personen in einem Aparthotel Ihrer Wahl in Deutschland oder Österreich.

Das Wohlfühlgefühl wie zu Hause wird in den umfangreich ausgestatteten Apartments in zentraler Innenstadtlage in Deutschland oder Österreich garantiert.

Auf eine erholsame Zeit in einem der Aparthotels von Adagio darf sich Oliver A. aus Nürnberg freuen!