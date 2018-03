Etwas besonders stilvolles hatte der Adventskalender am 10.12 auf Lager.

Der PX Kopfhörer von Bowers&Wilkins vereint modernste Noise-Cancelling-Technologien mit hochwertigem Klang und einer Akkulaufzeit von 22 Stunden. Die Auswahl an hochwertigen Materialien geben ihm seinen charakteristisch modernen Look. Verena B. aus Landau und Oriana K. aus Bergisch Gladbach können sich über besonderen Musikgenuss freuen.