Am 24. Dezember verloste der Sponsor digitalSTROM etwas ganz Besonderes: eine Luxus-Reise nach Zürich im Gesamtwert von 3.000€. digitalSTROM und das Hotel Opera verschenkten zwei Übernachtungen für zwei Personen im "Smart Room" inkl. Frühstück, Champagner auf dem Hotelzimmer, ein Dinner im gehobenen Restaurant des 4-Sterne-Hotels Opera, eine Stadtrundfahrt, Taschengeld (200 CHF) für einen Shoppingausflug sowie An- und Abreise für zwei Personen. Wir gratulieren Ingo E. aus Titisee-Neustadt zu seinem Gewinn und wünschen eine schöne Zeit in Zürich.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen und freuen uns auf ein Wiedersehen beim Adventskalender 2018!​