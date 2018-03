2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück in einem IntercityHotel versteckten sich hinter dem 20. Türchen.Mit den über 40 modernen Stadthotels der Marke IntercityHotel ist besonderer Komfort garantiert – Perfekt für einen ereignisreichen Kurzurlaub im Herzen der schönsten Städte Deutschlands, oder an vielen weiteren internationalen Destinationen. Einen Kurzurlaub in einem IntercityHotel gewinnt: Yvonne von W. aus Hamburg.