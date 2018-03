Am 5.12. gab es gleich 5x das Smartfrog Kamera-Paket​ zu gewinnen.

Mit Smartfrog können Sie jederzeit via Smartphone, Tablet oder PC nachsehen, was gerade in Ihren vier Wänden passiert. Die Komplettlösung des Berliner Technologieunternehmens besteht aus IP-Kamera, App und Video-Cloudspeicher und ist im Handumdrehen startklar. Ein Security Paket haben gewonnen: Annette K. aus Guben, Werner J. aus Garbsen, Dieter K. aus Eckental, Jutta P. aus Dillenburg und Nadine W. aus München.