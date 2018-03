An Tag 3 gab es das All-in-One-Soundsystem Teufel One M zu gewinnen. Dies füllt dank echtem 3-Wege-System Ihr Zuhause nicht nur mit exzellentem Klang, sondern ist auch ein Designstatement für die ganze Wohnung. Hierüber freuen sich ab jetzt Christian W. und seine Nachbarn in Karlsruhe.