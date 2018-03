Am 2. Dezember gab es die VUZE Camera für VR-360° Videos in 3D zu gewinnen. Mit ihr lässt sich dank intuitiv bedienbarerer Technik ganz einfach verblüffender Content produzieren. Manfred R. aus Talheim tut es den Astronauten der ISS gleich und fängt jetzt selbst an VR-360°-Videos in 3D zu drehen.