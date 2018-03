Zusätzlich sorgt die neue Suchfunktion oberhalb der App-Liste für Geschwindigkeit. Außerdem zeigt Android 6.0 die zuletzt verwendeten Apps oberhalb der Übersicht an. Wer das nicht mag, kann diese App-Platzhalter aber in den Einstellungen deaktivieren - gut versteckt unter "Einstellungen > Google > Suche & Google Now". Eine Suchfunktion für Widgets lässt Marshmallow aber vermissen.