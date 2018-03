Die Schnelleinstellungen können Sie in Android 6.0 anpassen. Die Funktion ist aber noch experimentell und der Weg dorthin deshalb getarnt. Öffnen Sie den Schnellzugriff und halten Sie dann das Zahnrad am oberen Rand, das Sie zu den Einstellungen bringt, einige Sekunden lang gedrückt. Anschließend finden Sie die neue Option "System UI Tuner" in den Einstellungen.