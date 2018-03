Bei den meisten Android-Smartphones ist die Suchleiste mit dem bunten Google-Logo prominent auf dem Homescreen platziert. Viele Nutzer löschen sie von dort, ohne zu wissen, dass Google hier mittlerweile viel mehr bietet als nur die Suche im Internet. Sobald Sie Buchstaben eintippen, werden unterhalb der möglichen Suchbegriffe auch die passenden Apps angezeigt, die auf dem Smartphone installiert sind – man kann also direkt zu einem Programm springen, ohne lange durch das Hauptmenü zu scrollen. Wer eine bestimmte App installieren will, kann dies ebenfalls von hier aus tun: Einfach den Namen eingeben, und die Google-Suche liefert die App mitsamt Installationsbutton. Auch Kontakte aus dem Telefonbuch und Medieninhalte werden in der Suchleiste angezeigt.