In den Systemeinstellungen unter „Apps“ finden Sie ein komplett überarbeitetes Berechtigungsmanagement. Öffnen Sie in der Liste der installierten Apps das Kontextmenü, was abhängig vom Smartphone-Hersteller entweder mit einem Fingertipp auf das Zahnrad-Symbol oder auf die drei Punkte oben rechts gelingt. Unter „App-Berechtigungen“ sehen Sie, welche App auf welche Bereiche des Telefons Zugriff hat. Im Zweifel können Sie Bereiche sperren, allerdings brauchen viele Apps bestimmte Rechte, um ordnungsgemäß zu arbeiten.