In Zeiten von schnellen LTE-Verbindungen und hochauflösenden Youtube-Videos wird das gebuchte Datenvolumen schnell knapp. Daher wird es immer wichtiger, den eigenen Datenverbrauch im Blick zu haben und am besten auf die Bremse zu treten, bevor die Verbindung gedrosselt wird. In den Netzwerkeinstellungen von Android (unter „Datennutzung“ beziehungsweise „Datenverbrauch“) sehen Sie nicht nur, welche App wie viele Megabyte schluckt, Sie können auch Grenzwerte festlegen. Werden diese überschritten, weist das System mit einer Warnmeldung darauf hin oder deaktiviert die Datenverbindung komplett. Nicht nur im Urlaub kann das praktisch sein.