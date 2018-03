Umfangreich, aber auch ein bisschen unübersichtlich ist Androids „Nicht stören“-Funktion. Dabei beginnt es recht einfach: Sie wischen zweimal vom oberen Displayrand zur Bildmitte und tippen dann auf „Nicht stören“.

Das bringt Sie zur rechts angezeigten Übersicht. Achten Sie hier auf die drei Optionen am oberen Rand. In der Voreinstellung „Nur Wecker“ lässt Android lediglich das Weckerklingeln durch. Bei Bedarf kann Android den „Nicht stören“-Modus nach einer über die Plus- und Minus-Knöpfe einzustellenden Zeitspanne verlassen. Alternativ deaktivieren Sie den Modus von Hand. Interessant …