Um nun mit dem Osterei zu spielen tippen Sie das Symbol in den Schnelleinstellungen an und wählen eines der Lockmittel (Trockenfutter, Fisch, Huhn oder Donut) aus. Anschließend liegt es in den Schnell-Einstellungen für die Katze bereit. Sie wird irgendwann auftauchen und Sie müssen sie einfangen, bevor sie wieder verschwindet.