Wenn das Handy langsam läuft oder Sie einfach mehr Übersicht im Task-Manager wünschen, dann hat Android 7 da etwas für Sie: der Task-Manager hat endlich einen „Alle schließen“-Knopf erhalten. Nur versteckt er sich ein bisschen. Sie müssen in der Übersicht der Apps wischen, bis Sie am oberen Rand angelangen. Erst dann zeigt er sich in der rechten, oberen Ecke.