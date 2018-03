Tipp 6: Mehrere Apps auf einmal

Handys werden immer größer und Android für Tablets gibt es ohnehin. Da ist es nur konsequent, dass Android Nougat mehrere Apps gleichzeitig anzeigen kann. Um diesen Modus zu aktivieren halten Sie den Multitasking-Knopf gedrückt. Dadurch schrumpft die aktuelle App und am unteren Rand erscheint der Task-Wechsler. Hier können Sie die zweite App auswählen, die Sie parallel benutzen möchten. Anschließend lässt sich das Größenverhältnis durch Ziehen an der Trennleiste zwischen den Apps anpassen.

Bonus-Tipp: Sie können auch zwei Websites gleichzeitig betrachten. Öffnen Sie beide in je einem Tab in Chrome. Dann starten Sie den Multi-App-Modus und verschieben das zweite Tab in den unteren Bereich.