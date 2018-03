Tipp 7: Schnelleinstellungen ausreizen

Dass man durch Wischen mit zwei Fingern über den oberen Displayrand zu den Schnelleinstellungen gelangt, ist den meisten Nutzern vertraut. Mit nur einem Finger erreichen Sie eine besonders kompakte Darstellung, die nur die ersten sechs Einträge zeigt. Antippen wechselt den Status der jeweiligen Einstellung, schaltet also zum Beispiel WLAN oder Bluetooth aus und ein. Halten Sie einen der Knöpfe gedrückt, gelangen Sie direkt zum entsprechenden Abschnitt in den Android-Einstellungen.

Tippen Sie auf den Pfeil am rechten Rand, gelangen Sie zu den ausführlichen Schnelleinstellungen. Dort wiederum können Sie über das Stift-Symbol einstellen, welche Einträge in den Schnelleinstellungen erscheinen. Auch die Reihenfolge können Sie hier festlegen. Die ersten sechs Einträge landen in der kompakten Darstellung.