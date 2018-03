Auch in der Einstellungen-App hat Google ein bisschen was gedreht, um sie zu beschleunigen. Niedergeschlagen hat sich das in einer neuen Seitenleiste, die die Hauptkategorien der Einstellungen enthält. Diese können Sie jederzeit von links ins Display reinwischen. Das beschleunigt die Navigation enorm, vor allem wenn Sie so tief in die Einstellungen einsteigen, dass Android das Hamburger-Symbol oben links ausblendet.