Tipp 9: Apps beschleunigen

Um Strom zu sparen schaltet Nougats Akku-Leistungsoptimierung automatisch in den Tiefschlaf (Doze Mode). Das kann aber problematisch sein und sich zum Beispiel in einem nicht funktionierenden „OK, Google“ oder verspätet eintreffenden WhatsApps niederschlagen. Glücklicherweise können Sie die Optimierung gezielt für einzelne Apps abschalten. Dazu öffnen Sie die Einstellungen und gehen auf „Akku“. Dann tippen Sie rechts oben auf die drei Punkte und auf „Akku-Leistungsoptimierung“. In der folgenden Darstellung aktivieren Sie die Option „Alle Apps“.