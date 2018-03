Android 8.0 Oreo flashen: So geht's - Schritt 9: Verbindung von Handy und PC bestätigen

Auf dem Handy erscheint die Rückfrage, ob Sie dem Computer vertrauen. Tippen Sie auf "OK". Die Eingabeaufforderung zeigt daraufhin das nun verbundene Handy an. Wichtig ist, dass in der Spalte "attached" das Wort "device" erscheint. Haben Sie nicht (rechtzeitig) auf "OK" gedrückt, steht dort "unauthorized". Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf und geben Sie dabei erneut "adb devices" ein, um den aktuellen Zustand zu sehen.