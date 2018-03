So sieht Android 8 Oreo aus - Bild-in-Bild-Funktion

Ein Eindruck, den wir mehrfach hatten ist der, dass Oreo nicht ganz fertig ist. Zum Beispiel soll sich der neue Bild-in-Bild-Modus aktivieren lassen, indem man bei laufendem Video den Home-Knopf drückt. Das aber funktioniert nur gelegentlich.



1. Unser Versuch mit der Youtube-App schlug fehl, das Video wird wie schon immer beendet, sobald man die App verlässt.



2. Youtube-Videos, die in einer Website enthalten sind, öffnen beim Antippen die Youtube-App - und so landen wir wieder in einer Sackgasse.



3. Rufen wir in Chrome ein Video von Vimeo​ ab, funktioniert der Bild-in-Bild-Modus. Sobald wir Chrome verlassen, springt das Video aus dem Browser und begleitet uns auf den Home-Screen und in andere Apps. Es lässt sich sehr eingeschränkt auf dem Bildschirm verschieben, vor allem auf Tablets gibt es zu wenige Möglichkeiten. Die Größe ist nicht veränderbar, sieht man mal davon ab, dass das Video kurz größer wird, wenn man es antippt. So können Sie immerhin die Bedienelemente gut erreichen.



Apps wie die für Videos von Amazon und Netflix müssen ebenfalls noch angepasst werden, um von Bild-in-Bild Gebrauch machen zu können.