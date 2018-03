Top-Tipps für Android-Smartphones - Qype

Mit dem Start der Gratis-App Qype vor rund fünf Jahren wurden Empfehlungen für Restaurants, Geschäfte und vieles andere im Internet erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Bevor sie zum Italiener um die Ecke gehen, Fachgeschäfte besuchen oder Reisen planen, steuern mittlerweile fast 22 Millionen Nutzer Deutschlands führendes Empfehlungsportal an. Für ständig neue Bewertungen mit Fotos und Kommentaren sorgen über eine Million schreibende "Qyper".

Beiträge zu Restaurants, Geschäften, Ärzten, Handwerkern oder Hotels sind dabei ohne Registrierung abrufbar. Wo man früher Freunde oder Bekannte fragte, kommt die Antwort heute aus dem mobilen Internet: Wo ist das beste Cafe in meiner Nähe? Und wie zuverlässig ist dieser Handwerksbetrieb? Qype ist eines der erfolgreichsten Web-2.0-Portale, was sich auf die schnell gewachsene Community und die rasche Internationalisierung zurückführen lässt:

Das Angebot ist auch in England, Frankreich, Italien, Spanien, Irland, Polen, Österreich und der Schweiz am Start. Momentan sind hier Bewertungen für rund 13,5 Millionen Plätze in über 160 000 Orten zu finden. Die Android-App mit GPS-Lokalisierung arbeitet schnell und zuverlässig; allerdings ist der Datenbestand, wie bei den meisten Portalen mit Community-Inhalten, nicht immer aktuell.

connect-Praxistesturteil: 4 Sterne (max. 5 Sterne)