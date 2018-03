Android Apps: Die besten Neuheiten - Welcome App Germany

Für viele Flüchtlinge ist ihr Smartphone das wichtigste Kommunikationsmittel. Die kostenlose Welcome App Germany greift dies auf und bietet Asylsuchenden und Flüchtlingen wichtige Informationen über Deutschland gesammelt und kompakt am Smartphone an. Die Inhalte zu Gesetzen, Behörden und Unterkünften zeigt die App in verschiedenen Sprachen an – darunter Arabisch und Englisch. Dank Offline-Cache hilft die Welcome App Germany auch bei fehlendem Internet-Zugang.

