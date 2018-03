Android Apps: Die besten Neuheiten - Heroes of Might & Magic III HD

Mit Heroes of Might & Magic III HD findet ein PC-Spiele-Klassiker seinen Weg auf Android-Tablets. In dem rundenbasierten Strategiespiel steuern Sie Helden auf einer Landkarte, bauen Ihre Städte aus und schlagen Schlachten gegen feindliche Heere.

Preis: 9,99 Euro

Aktuelle Version: 1.0.7

Erforderliche Android-Version: 2.3.3 oder höher