Android Apps: Die besten Neuheiten - Akku-Prozentanzeige

Kleine App mit praktischer Wirkung: Die App "Akku-Prozentanzeige" erweitert die Akku-Anzeige in der Android-Benachrichtigungsleiste um den aktuellen Ladestand in Prozent. Einfach die App installieren, einen Haken bei "Akku-Prozentanzeige aktivieren" setzen und das Gerät neu starten. Hierfür sind keine Root-Rechte erforderlich - die App ändert lediglich eine versteckte Systemeinstellung. Hinweis: Je nach Hersteller ist dieses Feature in Ihrer Android-Version bereits freigeschaltet.

Preis: kostenlos

Aktuelle Version: 1.1

Erforderliche Android-Version: 4.4 oder höher