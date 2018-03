Android Apps: Die besten Neuheiten - Keyboard for Excel

Sie arbeiten unterwegs häufig in Excel-Dokumenten? Dann dürfte die neue Microsoft-App "Keyboard for Excel" interessant für Sie sein. Die Android-App ist optimiert für die Tabellensoftware und wird im Querformat dargestellt. Neben einer QWERTZ-Tastatur integriert die Anzeige ein Numberpad und erlaubt die Navigation durch Zellen und Spalten via Tabulator- und Enter-Taste. (Hinweis: In der aktuellen Version steht bislang nur das englische Tastaturlayout zur Verfügung)

Preis: kostenlos

Aktuelle Version: 1.0.0

Erforderliche Android-Version: 4.0 oder höher