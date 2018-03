Android Apps: Die besten Neuheiten - Hearthstone Heroes of Warcraft

Bereits im letzten Jahr hat Blizzard sein Online-Tradingcardgame Hearthstone für Android Tablets herausgebracht. Nun hat die Spieleschmiede das Spiel per Update auch für Android-Smartphones freigegeben. In Hearthstone übernimmt der Spieler die Rolle einer von 9 Charakterklassen von Magier bis Paladin und tritt mit den Karten seines Decks gegen andere Spieler an. Bessere Karten können gewonnen, gecraftet oder gekauft werden. Hearthstone lässt sich auch am PC, Mac, iPhone oder iPad spielen.

Preis: kostenlos (In-App-Käufe von 1,79 bis 44,99 Euro)

Aktuelle Version: n/a

Erforderliche Android-Version: 4.0 oder höher