Android Apps: Die besten Neuheiten - Hello - Caller ID & Blocking

Mit Hello stellt Facebook eine eigene alternative Dialer-App für Android bereit, die eng mit dem sozialen Netzwerk verknüpft ist. So können etwa Facebook-Informationen über den Anrufer angezeigt, das Facebook-Adressbuch als Telefonbuch genutzt und Kontaktdetails zu Restaurants, Unternehmen etc. herausgesucht werden. Messenger-Nutzer können über die App untereinander zudem kostenlose VoIP-Telefonate starten. Achtung: Aktuell ist Hello nur in den USA, Brasilien und Nigeria verfügbar - für einen Launch in Deutschland gibt es noch keinen Termin.

Preis: kostenlos

Aktuelle Version: variiert je nach Gerät

Erforderliche Android-Version: variiert je nach Gerät