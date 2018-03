Android Apps: Die besten Neuheiten - Glimpse Notifications

Das Nexus 6 besitzt als Feature eine Aufwach-Erkennung: Hebt man das Google-Phablet hoch, schaltet sich der Bildschirm automatisch an und zeigt die Benachrichtigungen an, ohne dass man den Einschaltknopf betätigen muss. Die gleiche Funktionalität rüstet nun Glimpse Notifications für alle anderen Smartphones mit Android 4.3 oder höher nach. Die kostenlose und werbefreie App nutzt dafür den Standard-Sperrbildschirm und verspricht eine geringe Akku-Belastung. In den Optionen können Sie wie gehabt bestimmte Apps ausschließen und Ruhezeiten aktivieren.

Preis: kostenlos

Aktuelle Version: 1.3.5

Erforderliche Android-Version: 4.3 oder höher