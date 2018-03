Android Apps: Die besten Neuheiten - Google Spotlight Stories

Google bringt zur I/O 2015 die früher Moto-X-exklusive App Spotlight Stories für alle Android-Geräte heraus - sogar iOS soll später folgen. Spotlight Stories ermöglicht das Ansehen von beeindruckenden 360-Grad-Videos, bei denen sich der Nutzer über Bewegungen des Smartphones jederzeit frei umsehen kann, vergleichbar mit einer VR-Brille. Passend zum Android-Start gibt es kostenlos den Action-Kurzfilm "Help"von "Fast & Furious"-Regisseur Justin Lin zum Download.

Einen Einblick in die aufwendige Produktion des 360-Grad-Films gibt das Video "Behind the Scenes: Google ATAP 'Help'".

Preis: kostenlos

Aktuelle Version: v1.0.0p5

Erforderliche Android-Version: 4.2 oder höher