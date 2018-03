Finger weg von diesen 10 Android-Apps! - Clean Master

Clean Master ist eine weitere Software, die Ihrem Android-Gerät Beine machen will. „Mehr Leistung, mehr Akkulaufzeit und Smartphone-Optimierung“ hat es sich auf die Fahnen geschrieben. Mit über 600 Millionen Downloads dürfte es zu den am häufigsten heruntergeladenen Apps bei Google zählen. Wie QuickPic stammt die App von Cheetah Mobile, ist allerdings noch nicht dadurch auffällig geworden, dass sie heimlich via Internet nach Hause telefoniert. Aber sie enthält jede Menge Werbung und ist funktional gar nicht mehr nötig. Android ist mittlerweile derart ausgereift, dass es keiner Unterstützung beim Umgang mit dem Arbeitsspeicher mehr benötigt. Im Gegenteil: Eingriffe durch Apps wie Clean Master wirken sich eher negativ auf die Leistung des Systems aus.

Besser: Eigentlich brauchen Sie gar nichts, maximal SD Maid zum gelegentlichen Aufräumen.