Finger weg von diesen 10 Android-Apps! - Music Player

Music Player ist genau das, was der Name verspricht: eine App, mit der Sie die auf Ihrem Gerät gespeicherten Musikdateien abspielen können. Auch in Situationen, in denen der Player keine Daten aus dem Internet benötigt knabbert er ordentlich am Datenvolumen. Nutzer berichten von mehreren 100 und teilweise sogar über 1 Gigabyte an Daten, die in kurzer Zeit und ohne erkennbaren Zusammenhang zur Musikwiedergabe verbraucht wurden.

Besser: Google Play Music und Phonograph sind nur zwei von vielen besseren Alternativen.