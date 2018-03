Seit Android 5.0 Lollipop bringt Googles mobiles Betriebssystem alles mit, was Sie benötigen, um so genannte Screencasts direkt am Handy aufzuzeichnen. Dabei handelt es sich um Videos die zeigen, was auf dem Display geschieht. Solche Videos können Sie zum Beispiel mit Freunden teilen, um Android zu erklären, den Verlauf eines Games für die Ewigkeit festzuhalten oder als Teil Ihres Youtube-Kanals veröffentlichen.

Im Google Play Store finden sich zahlreiche Apps für Screen-Casts und Screen-Recording. Wir stellen die besonders leicht bedienbare App Lollipop Screen Recorder vor und zeigen Alternativen.