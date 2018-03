Android: Hilfe für die häufigsten Probleme - Der Google Play Store stürzt ab

Wenn der Play Store direkt nach dem Start abstürzt, kann das an einem beschädigten Puffer-Speicher, dem Cache liegen. Sobald Sie ihn geleert haben, wird der Play Store wieder einwandfrei funktionieren.

In den meisten Android-Varianten geht das so: Sie öffnen die Einstellungen und gehen auf "Apps". Wischen Sie seitlich, bis Sie alle Apps sehen. Dann tippen Sie den Play-Store-Eintrag an und gehen auf "Cache leeren". Wiederholen Sie diese Schritte für die Google-Play-Dienste und das Google-Dienste-Framework. Starten Sie Ihr Android-Gerät zum Abschluss neu.