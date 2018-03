Android M: Neue Features und Funktionen - App-Rechte-Management

Android wird sicherer, denn eine neue Rechteverwaltung für Apps dämmt die Gefahr ein, die von Schadsoftware ausgeht. Während bei iOS alle Apps von Apple geprüft werden, bevor sie in den App Store wandern, überlässt Google diese Prüfung dem Nutzer, der vor der Installation per Popup-Fenster darüber informiert wird, auf welche Bereich des Smartphones die jeweilige App zugreifen will. Wenn also eine Taschenlampen-App den Standort abfragen oder die mobile Datenverbindung nutzen will, kann und sollte man die Installation ablehnen. Allerdings verliert man bei einer App mit großem Funktionsumfang, die auf viele Bereiche des Smartphones zugreifen will, schnell den Überblick. In Android M fragt eine App erst dann nach einer Erlaubnis, wenn sie erstmals eine bestimmte Funktion des Smartphones nutzen will, sodass man immer den genauen Kontext nachvollziehen kann. Außerdem ist es möglich, einer App einzelne Berechtigungen nachträglich wieder zu entziehen. Der Umgang mit Apps unter Android wird damit sicherer und transparenter, erfordert allerdings auch die Aufmerksamkeit des Anwenders.