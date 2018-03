Android M: Neue Features und Funktionen - Fotos ohne Limit speichern

Mit seiner neuen Foto-App zieht Google mit Apple gleich, die ein ähnliches Paket schon seit dem letzten Jahr anbieten. Google Fotos bietet unbegrenzten Speicherplatz, eine übersichtliche chronologische Struktur nach Tagen, Wochen und Monaten und eine überragende Suchfunktion, die zeigt, wie weit Google bei der Entwicklung des maschinellen Lernens ist: Das System erkennt automatisch, welche Personen, Gebäude oder Landschaften auf den Bildern zu sehen sind und hinterlegt entsprechende Tags, die sich gezielt durchforsten lassen. In dem Wust aus Tausenden Fotos, die ein Smartphone-Nutzer innerhalb kurzer Zeit produziert, ist es also kein Problem, den vor zwei Jahren im Urlaub geknipsten Schnappschuss mit dem Schäferhund vor der Berghütte am Gletscher zu finden - die Eingabe von "Gletscher, "Hund" und "Berghütte" in die Suchleiste reicht. Und wenn genügend Menschen ihre Hundefotos hochgeladen haben, kann der Algorithmus auch problemlos zwischen Hunderassen unterscheiden. Die neue Foto-App ist für Android-Smartphones und iPhones erhältlich und zudem über den Internetbrowser erreichbar.