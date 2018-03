… zur links gezeigten Anzeige zu gelangen und dann auf "Einstellungen". Insbesondere die obere Option, mit der Sie die automatische Groß-/Kleinschreibung am Satzanfang aktivieren, ist wirklich Geschmackssache. Manche Nutzer mögen die Funktion, die anderen schalten sie hier einfach aus. Ganz anders verhält es sich mit "Punkt plus Leerzeichen". In der Grundeinstellung fügt die Google-Tastatur diese beiden Zeichen ein, wenn Sie die Leertaste zweimal kurz hintereinander drücken. Das halten wir für sehr praktisch, aber viele Android-Nutzer kennen die Funktion gar nicht.



Auch den nervigen Klick beim Drücken einer Taste und das Vibrieren können Sie hier ein- und ausschalten. Wer die Diktierfunktion nicht nutzt, kann die entsprechende Taste hier von der Tastatur entfernen. Als "Pop-up" bezeichnet Google hier übrigens die Funktion, die jede Taste beim Antippen kurz vergrößert.