Gehen Sie nun eine Seite zurück und wechseln Sie in die Rubrik "Textkorrektur". Hier steuern Sie nicht nur die Autokorrektur, sondern auch die Wortergänzungen. Erwachsene Nutzer deaktivieren hier häufig die Option "Anstößige Wörter sperren". Dann gibt sich die Google-Tastatur einen Hauch weniger schüchtern, was dem Bedienkomfort insgesamt zugute kommt. Mit den Voreinstellungen für die Vorschlagsfunktion haben wir gute Erfahrungen gemacht und ändern sie in der Regel nicht.