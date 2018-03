Was Ihnen der Speicherplatzmanager von Android nicht verrät ist, welcher Ordner und welche Datei wie viel Platz verbraucht. Es ist auch eher mühsam, dies mit einem Dateimanager herauszufinden. Wir empfehlen die kostenlose App DiskUsage. Es zeigt den Speicherplatzverbrauch in Kachelform an. Ganz links sehen Sie den gesamten Speicherplatz, nach rechts dann Ordner und Unterordner. Je mehr Raum eine Kachel einnimmt, um so mehr Speicherplatz verbraucht der darin angezeigte Ordner. So kommen Sie Platzfressern schnell auf die Schliche. Achten Sie aber auch hier darauf, dass Sie keine Daten löschen, die Sie möglicherweise noch benötigen.