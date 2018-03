Android: Tablet und Smartphone synchronisieren - Mehrere Nutzer verwalten

Wenn Sie Ihr Gerät mit mehreren Nutzern teilen, ist das möglicherweise nicht so leicht. Die Lösung: Auf Smartphones und Tablets mit Android ab Version 5.0 können Sie mehrere Benutzer einrichten. Dazu gibt es in den Einstellungen die Rubrik "Nutzer", in der Sie einen neuen Nutzer anlegen. Jedem Nutzerprofil lässt sich ein eigenes Google-Konto zuordnen und auch innerhalb der Apps sieht jeder Nutzer nur seine eigenen Daten. Auf dem Sperrbildschirm können Sie bequem zwischen verschiedenen Benutzerkonten wechseln. Beim Original-Android 7.0 wischen Sie dazu über den oberen Bildschirmrand hinweg zur Display-Mitte und tippen auf das blaue Symbol für mehrere Nutzer.