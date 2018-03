Android: Tablet und Smartphone synchronisieren - Browser-Daten synchronisieren

Am Handy eine interessante Website gesehen und sie dann bequem am Tablet weiterlesen? Am besten gelingt das mit Googles Browser Chrome​. Er synchronisiert Lesezeichen, Browser-Verlauf, geöffnete Tabs und auf Wunsch auch Passwörter über Ihr Google-Benutzerkonto. Ob Chrome entsprechend eingerichtet ist sehen Sie in den Einstellungen des Browsers. Dort können Sie sich auch abmelden, sollte Ihnen die Synchronisation der Browser-Daten nicht gefallen.