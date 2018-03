Android: Tablet und Smartphone synchronisieren - Dateien und Dokumente verwalten

Bleibt die Frage, wo Sie am besten Dokumente und Dateien ablegen, die in keine der vorgenannten Kategorien passen. Uns gefällt der Cloud-Speicherdienst Dropbox​ am besten für diesen Zweck. Die App ist übersichtlich, kann sogar Dokumente einscannen und zwei Gigabyte Gratis-Speicher gibt es obendrein. Weil Dropbox für alle wichtigen Betriebssysteme inklusive Mac, iPhone und iPad als App angeboten wird und auch per Browser zugänglich ist, sind Sie damit so flexibel wie mit kaum einem anderen Anbieter. Die Android-App​ finden Sie auf Google Play.