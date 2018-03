Nützliche Android Wear Apps für Ihre Smartwatch - Android Wear Apps: Wear Mini Launcher

Google hat Android Wear in erster Linie für schnelle Reaktionen auf Benachrichtigungen und die Spracheingabe optimiert. Wer auf seiner Smartwatch eine App ohne Spracheingabe starten will, muss umständlich in ein Untermenü navigieren. Abhilfe schafft die kostenlose App "Wear Mini Launcher". Sie stellt dem Nutzer eine simple App-Übersicht zur Verfügun. Diese lässt sich öffnen, indem man vom oberen linken Eck des Smartwatch-Displays in die Mitte wischt. Simpel und praktisch!