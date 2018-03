Nützliche Android Wear Apps für Ihre Smartwatch - Android Wear Apps: Find My Phone (Android Wear)

Jetzt wo die Smartwatch allerlei Funktionen übernimmt, kann es natürlich schnell einmal vorkommen, dass man prompt sein Smartphone aus den Augen verliert. Doch nun müssen Sie nicht mehr lange suchen: Zahlreiche Apps - etwa die kostenlose Anwendung "Find my Phone (Android Wear)" - helfen dabei, sein Handy wiederzufinden. Einfach App starten und "Tap to find" antippen, schon meldet sich das verlorene Smartphone per Alarmton und lässt sich damit leicht lokalisieren. Als Zusatzfunktion meldet sich "Find my Phone" kurz auf der Smartwatch, sobald die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone abbricht.