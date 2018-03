Nützliche Android Wear Apps für Ihre Smartwatch - Android Wear Apps: Android Wear Taschenlampe

Viele mögen jetzt vielleicht müde lächeln, doch wie schon auf dem Smartphone, so gehört auch auf einer Smartwatch eine Taschenlampen-App zu den kleinen, aber wirklich praktischen Anwendungen. Die kostenlose App "Android Wear Taschenlampe" erledigt die Aufgabe ohne Probleme und hilft mit einem weißen Bildschirm bei maximaler Helligkeitsstufe in der Dunkelheit das Schlüsselloch zu finden. Auf unserem Wunschzettel wäre dann nur noch der Sprachbefehl: "OK Google, fiat lux!"