Nützliche Android Wear Apps für Ihre Smartwatch - Aris Wear Wheater App

Auch in der schöneren Jahreshälfte schlägt das Wetter gern Kapriolen: Damit man nicht unerwartet vom Regenguss überrascht wird, trägt man seine Wetterauskunft am besten direkt am Handgelenk. Die App zeigt das aktuelle Wetter an, gibt obendrein auch kurzfristige Prognosen durch und warnt vor Unwettern. Bislang arbeitet die Wetter-App nur in den USA, doch weitere Länder sollen bald folgen. Preis: 90 Cent.