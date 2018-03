Nützliche Android Wear Apps für Ihre Smartwatch - Wear App Manager

Die Anzahl an Android-Wear-Apps mehrt sich, wenn auch nicht so rasant, wie es bei Smartphones und Tablets der Fall ist. Damit einem als Smartwatch-Nutzer die neuesten Errungenschaften nicht durch die Lappen gehen, bietet der Wear-App-Manager Hilfe: Das nützliche Tool durchforstet das eigene Smartphone nach Apps, von denen es eine kompatible Android-Wear-Version gibt, und zeigt die bereits installierten Tools auf dem Uhrendisplay an.