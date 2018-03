Appgemessen - Utility-Apps im Überblick - Speed Test

Geschwindigkeitstests für die Netzwerkverbindung des Smartphones sind stets mit Vorsicht zu genießen - zu viele Parameter haben Einfluss auf die Messwerte, und so darf das Ergebnis nur als grober Richtwert interpretiert werden.

Denn Fakt ist: Die erreichten Down- und Uploadraten hängen stark vom Netzbetreiber, von der aktuellen Netzverfügbarkeit, von der Anzahl der in derselben Mobilfunkzelle eingebuchten Nutzer und nicht zuletzt von diversen Interneteinstellungen des Smartphones ab.

Nutzer von Android- und iOS-Geräten können die ungefähre Down- und Uploadraten ihrer Netzwerkverbindung mit der Anwendung Speed Test (speedtest.net) ein Stück weit selbst überprüfen.

In schicker Tachometer-Optik checkt das Tool die Datenraten im WLAN-, 3G- oder 2G-Betrieb und ermittelt auch die für die Echtzeitverbindungen wichtige Latenzzeit (Ping-Messung). Die Ergebnisse werden in einer Historie abgespeichert und können so stets nachgeschaut, direkt verglichen und bei Bedarf auch als Excel-File exportiert oder direkt per E-Mail versandt werden.

connect Praxistest-Urteil: 3 Sterne (von max. 5)