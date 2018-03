Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Suchfunktion Spotlight. Sie ist an ihren ursprünglichen Platz, links vom ersten Homescreen, zurückgekehrt. Standardmäßig zeigt iOS 9 hier nun Nachrichten sowie die vier zuletzt verwendeten Apps und Kontakte als so genannte "Siri-Vorschläge". Über "Mehr anzeigen" lässt sich die Zahl dieser Einträge jeweils verdoppeln. Eine Funktion, um einzelne Apps oder Kontakte gezielt zu entfernen, gibt es nicht. Auch zeigt Apple zumindest auf unserem Testgerät noch nicht die ebenfalls für die Spotlight-Übersicht angekündigten Links zu Parkplätzen, Restaurants, Tankstellen etc. in der Nähe.