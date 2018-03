...hat sich bei Siri viel getan. Sie versteht nun deutlich mehr Sprachkommandos. Zum Beispiel öffnet "Zeige Fotos aus dem Mai" die Bilder des vergangenen Mai in der Fotos-App. Beim Abspielen von Musik scheint uns Siri in iOS 9 deutlich weniger Probleme bei der Suche nach englischsprachigen Künstlernamen zu haben.

Die neue Funktion "Proactive" soll Siri in einen aktiv handelnden Assistenten verwandeln und erahnen, was Sie als nächstes tun möchten. Proactive beobachtet, was Sie tun – welche Apps Sie an welchen Orten verwenden, wen Sie kontaktieren etc. So soll sich das iPhone nach und nach auf Ihre Gewohnheiten verstehen lernen und darauf reagieren. Öffnen Sie zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen als erstes Ihre Mails, dann erscheint die Mail-App frühmorgens schon auf dem Sperrbildschirm. Rufen Sie immer sonntagabends Ihre Eltern an, erscheint der entsprechende Kontakt bei Spotlights Übersicht der zuletzt verwendeten Kontakte und Apps.